Астрономам удалось сфотографировать одну из самых молодых планет вне Солнечной системы

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27 октября 2021, 13:01

ФОТО: ТЕЛЕСКОП SUBARU

Астрономы Гавайского университета получили снимок экзопланеты 2M0437, расположенной в 417 световых годах от Земли. Это одна из самых молодых известных планет в других звёздных системах. Об этом сообщает «Tjournal.ru» со ссылкой на Кeckobservatory.

Газовый гигант 2M0437b массой в четыре Юпитера едва закончил формироваться — его возраст составляет всего 2-5 миллионов лет. Для сравнения: Земле и вообще Солнечной системе — более 4,5 миллиарда лет. Из-за такого малого возраста 2M0437b не успел остыть после слияния и сжатия огромных масс вещества — температура его поверхности превышает 1100 °C.

Изображение планеты три года собирали с помощью высокогорных оптических телескопов. Два из которых, 10-метровых оптических-инфракрасных телескопа находятся на вершине Маунакеа на острове Гавайи и оснащены набором передовых инструментов, что позволяет ученым обнаруживать новые планеты, наблюдать вращение вокруг них других звезд, и изучать подробную морфологию далеких галактик.

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