Королевский монетный двор Великобритании будет извлекать золото и серебро из гаджетов

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26 октября 2021, 14:13

Фото: Соцсети

Королевский монетный двор Великобритании начинает масштабную переработку подержанных мобильных телефонов и ноутбуков для извлечения драгоценных металлов. Таким образом «убивается сразу два зайца» – борьба за экологию и добыча драгметаллов. Об этом сообщает «Zerowaste».



Упор сделают на золото и серебро, которые используются в производстве гаджетов. Королевский монетный двор, уже больше тысячи лет выпускающий монеты, заявил о сотрудничестве с канадским стартапом Excir. В компании утверждают, что их химический способ обработки позволяет извлечь 99% золота из электронных отходов «за считанные секунды». Теперь ученые планируют довести ее до массового производства.



По данным ООН, в 2019 году во всем мире произвели рекордные 53,6 миллиона тонн электронных отходов. Менее 20% было переработано, а на свалках оказались драгоценные металлы на сумму 57 миллиардов долларов.

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