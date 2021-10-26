В Брянске планируют вырубить восемь гектар леса без референдума

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

26 октября 2021, 13:33

Фото: Соцсети

Конец 2021 года отмечается частыми конфликтами жителей городов с властями и застройщиками по поводу вырубки деревьев. С новой силой вспыхнул экологический протест в Брянске. Об этом сообщает «ЭкоПротесты.Россия».

Жители Брянска уже не первый год выступают против намечаемой вырубки городского лесопарка в Володарском районе. Речь идет о лесе на окраине города, примыкающем к микрорайонам Новостройка и «Сосновый бор».

Один из крупных городских застройщиков — компания «Надежда», основанная депутатом Брянской областной думы Александром Гавричковым, планирует возвести на месте лесной зоны более 20 секций 9-этажных домов. Для этого потребуется вырубка 8 гектар леса.

В минувшее воскресенье жители микрорайона «Сосновый бор» собирали подписи против вырубки. Уже собрано более 1000 подписей. Они просят губернатора Александра Богомаза вмешаться в ситуацию.

В прошлом году Богомаз обещал, что лес не будет вырублен. Однако, жителей сильно беспокоит тот факт, что в сентябре без проведения общественных слушаний был изменён статус леса. Теперь, по документам, на лесной территории можно строить многоквартирные жилые дома.

Протестующие требуют предоставить конкретные нормативные акты властей, на основании которых изменен вид разрешенного использования земельного участка.

Интересно, а за изменения статуса земли предусмотрено наказание? Так как это происходит повсеместно по всей России, чиновники замахиваются даже на заповедники, заказники и ООПТ, чего уж говорить об городских аллеях, парках и лесах.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости