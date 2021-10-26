В России запустят систему учета выбросов парниковых газов

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26 октября 2021, 12:39

Фото: Соцсети

В соответствии с международными стандартами в список вошли: диоксид углерода, метан, закись азота, гексафторид серы, гидрофторуглероды и перфторуглероды, а также трифторид азота. Систему планируют запустить в 2022 году. Об этом сообщает «Зелёный змий».

Кроме того, работа над ограничением выбросов парниковых газов предполагает: ответственность крупных предприятий – их владельцы обязаны будут использовать специальные информационные системы и вести отчетность о выбросах.

Поощрение инвестиций в климатические проекты – к ним относятся вложения в восстановление лесов и модернизацию производств.

Установку целевых показателей по ограничению выбросов – с 2021-го по 2050 год Россия должна снизить объем накопленных парниковых газов до более низких значений, чем в ЕС.

Отмечается, что список сформирован на основе Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, а также Концепции формирования системы мониторинга выбросов парниковых газов, утвержденной кабмином в 2015 году.

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