G20 сдаёт назад

Природа

26 октября 2021, 11:30

Фото: Соцсети

Источники Bloomberg сообщают, что теперь страны двадцатки не будут ставить целью полный отказ от угля. Более реалистичная цель – отказ от финансирования угольных ТЭС за рубежом. Об этом сообщает «Coala».

Проще говоря, это тот же самый No New Coal, но только под новым соусом. В этом году в ООН запустили инициативу "No New Coal". Генсек ООН Антониу Гутерриш надеется, что она позволит прекратить строительство новых угольных ТЭС уже в этом году. Документ подписали Чили, Дания, Франция, Германия, Черногория, Шри-Ланка и Великобритания. В прошлом месяце схожее заявление сделал Китай – с этого года страна перестанет строить угольные ТЭС за рубежом.

Встретиться лидеры стран должны 31 октября как раз перед саммитом COP26. Теперь хотя бы ясно, в каком тоне энергокризисные страны будут обсуждать «немедленный отказ от угля». Осталось только спросить у развивающихся стран, что они думают по поводу этой прорывной идеи.

