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Как современные технологии помогут избавиться от шумовых загрязнений в городах

, 16:06

Как современные технологии помогут избавиться от шумовых загрязнений в городах
Фото: Соцсети

Проблема шумового загрязнения сегодня стоит перед городами по всему миру. Справляются с ней по-разному: где-то, как в Цюрихе, зонируют пространство и внедряют разные «режимы тишины», где-то регулируют работу шумных баров и кафе в вечернее время — так, например, борются с рекреационным шумом в Вене и Берлине. Об этом пишет «Коммерсант».

В России проблема шума наиболее остро стоит в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске и Ростове-на-Дону. Чтобы решить проблему шумового загрязнения в Москве, первым делом необходимо обеспечить качественный и оперативный мониторинг шума в разных районах города, считает аналитик данных КБ «Стрелка» Анастасия Долгорукова.

В Европе в 2002 году была принята директива 2002/49/EC. Она направлена на мониторинг шумового загрязнения в городе и обязывает членов ЕС раз в пять лет представлять шумовые карты и подробный отчет с планом действий по снижению шумового загрязнения для городских агломераций с населением более 100 000 человек. После этого многие европейские страны начали учитывать уровень шума при планировке крупных автомобильных и железных дорог, на стройках и рядом с аэропортами. Значительное количество данных об уровне шума находится в открытом доступе — это позволяет визуализировать собранную информацию на карте и изучить сводную статистику по странам Евросоюза.

В Дании используют специальное шумопоглощающее дорожное покрытие — оно позволяет уменьшить шум от дорожного движения на 3 децибела. Чтобы снизить автомобильный трафик в городах, страны ЕС активно развивают велоинфраструктуру, уменьшают количество парковочных мест, а также проводят мероприятия в формате «день без машины». В шумных железнодорожных составах Брюсселя применяют специальные колесные пары из композитных материалов — они уменьшают трение колес о рельсы и делают движение поездов тише. В Берлине разработали план землепользования, который обязывает осуществлять городское планирование с учетом мер, направленных на снижение шума.

Мотоциклы и мощные гоночные авто, не позволяют горожанам отдохнуть после рабочего дня, это также относится к всевозможным сиренам и не исправным автомобилям. Шум в определённых условиях может оказывать значительное влияние на здоровье и поведение человека. Шумовое «загрязнение» может вызывать раздражение и агрессию, артериальную гипертензию (повышение артериального давления), тиннитус (шум в ушах), потерю слуха. При чрезмерном уровне шум влияет на орган слуха, центральную нервную и сердечно-сосудистую системы.

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