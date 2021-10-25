«Зеленые» итоги недели: Венеция может полностью уйти под воду, природная защита Земли от ультрафиолета слабеет

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

25 октября 2021, 13:37 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

К 2050 году во всём мире накопится свыше 80 млн тонн отработанных солнечных панелей. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не станет отказываться от угля, несмотря на давление Евросоюза. Глобальное потепление может утопить Венецию. Завершена экспедиция по изучению изменений климата в Арктике, и он меняется. В NASA выяснили, что из-за изменения климата сокращаются верхние слои атмосферы, а это означает, что природная защита от ультрафиолета слабеет.



Экологическая повестка прошлой недели преподнесла несколько неприятных сюрпризов, связанных не только с загрязнением, но и с изменением климата. Согласно новому исследованию американских учёных, к 2050 году только в США накопится свыше 10 млн тонн отработанных солнечных панелей, что эквивалентно весу трёх десятков 102-этажных небоскрёбов Эмпайр-стейт-билдинг. Дешевле всего всё это закопать на полигонах, но остаётся надежда на повторное использование панелей и их переработку.



Доклад аналитиков Национальной лаборатории возобновляемой энергии (NREL) учитывал современное положение дел с ремонтом и переработкой. Согласно базовой модели, к 2050 году в США будут установлены фотоэлектрические панели суммарной мощностью 500 ГВт. Для сравнения, по итогам 2020 года таковых было на 104 ГВт. Запланированные мощности приведут к образованию 9,1 млн тонн отходов, преимущественно из отработанных панелей. С учётом расчётов, к тому времени стоимость переработки составит $28 за модуль, $65 за модуль в случае ремонта (восстановления и повторного использования при продаже по цене 36 % от стоимости новых модулей) и $1,38 за модуль при захоронении на полигоне. Из-за этого в настоящее время доходы от переработки не позволяют компенсировать высокие затраты, и поэтому их перерабатывается очень мало. Математическая модель показывает, что это может привести к серьезной проблеме с отходами к 2050 году.



То же самое касается ветряной возобновляемой энергии - она совсем не экологична. Лопасти от ветряков не перерабатывают, а по истечению срока годности их просто закапывают в землю.



В Сербии не могут отказаться от угля. Страна смотрит на мировой энергокризис и не хочет повторять «успешный» европейский опыт – сказал президент Сербии Александр Вучич. В частности, он считает, что рост цен на уголь и газ наносит ущерб промышленности и не позволяет Сербии отказаться от угольных ТЭС: «Нам нужно гораздо большее количество электроэнергии, чтобы обеспечить полную энергетическую безопасность. Мы были весьма разумны, когда не стали уничтожать наши энергетические ресурсы».



Сербия уже давно хочет вступить в Евросоюз. Но для этого стране нужно сокращать объемы используемого биотоплива. Задача весьма нетривиальная, когда большинство устаревших станций Сербии питается бурым углем. И это не единственное мнение. В Европарламенте назвали «экономическим самоубийством» меры ЕС по сокращению выбросов к 2030 году.



Вместе с подорожанием газа и нефти, которые каждый день обновляют ценовые рекорды идёт повышение экосбора — это приводит не к экологизации промышленности, а просто к ее остановке: у предприятий не остаётся денег, чтобы продолжать работу.



Глобальное изменение климата уже ударило по Венеции. Похоже, что дискуссии о реальности прогнозов затопления города можно заканчивать. 31 октября на климатической конференции ООН в Глазго, вопрос спасения Венеции от полного затопления в ближайшие десятилетия будет одним из приоритетных. Согласно статистическим данным о наводнениях в Венеции, за последние 20 лет вода поднималась на высоту более 110 см столько же раз, сколько за предыдущее столетие: более 160 эпизодов. Кроме того, учащаются мощнейшие наводнения с уровнем воды до 140 см.



Центральную площадь Сан-Марко затапливает всё чаще и всё выше. Вода уже проникает в собор, преодолевая створ, который находится на уровне 88 см.



Специалисты Европейского союза наук о Земле обновили данные прогнозов о повышении уровня моря в районе Венеции к концу века. Теперь эта цифра составляет 120 см против прежних 80 см, прогнозируемых ранее научной группой ООН. А это значит, что подвижные барьеры MOSE, которые должны защищать Венецианскую лагуну в нынешнем их состоянии, окажутся бесполезными.



Работа над проектом Mose system, стоимостью 6 млрд евро (на настоящий момент), началась более 30 лет назад, когда повышение уровня моря прогнозировалось в районе 22 см. С октября 2020 года барьеры MOSE поднимались 20 раз, предотвращая наводнения. Но они не могут противостоять участившимся высоким приливам. В частности, из-за того, что система до сих пор недоделана и работает в тестовом режиме. Каждый запуск для неё – мощная выработка ресурса. Поэтому власти приняли решение, не поднимать барьеры при наводнениях с уровнем 1, 1 метра до утверждения проекта по доработке конструкции.



«Этот город веками был жемчужиной для всего мира, но теперь он взывает к миру, который должен понять, что это наша общая беда», - сказала Аннапаола Лавена, владелица кафе на площади Сан-Марко, выступая из-за металлических преград, которые удерживали воду на уровне более метра от попадания в помещение.



Российско-американская экспедиция NABOS-2021 завершилась. Ученые отобрали более 9 тысяч проб воды и проанализировали их в лаборатории на борту судна. Одним из выводов по результатам их анализа является то, что океан становится определяющей силой в формировании климата Арктики (а не атмосфера, как считалось ранее).

«Океанское тепло постепенно поднимается к поверхности, что влечёт за собой изменения гидрологического режима и, в том числе, химического состава океана. В контексте климата можно уже говорить о «новой Арктике». И самое очевидное изменение: с начала проекта, чтобы добраться до района исследований использовали ледоколы, а сейчас достаточно судна ледового класса – это прямое следствие климатических изменений», – отметил начальник экспедиции Игорь Поляков.



Ученые НАСА обнаружили, что небо не опускается, но части верхних слоев атмосферы постепенно сокращаются в ответ на растущие антропогенные выбросы парниковых газов. А это значит, что с каждым годом Земля будет все хуже защищена от ультрафиолета.

Объединенные данные с трех спутников НАСА дали долгосрочную запись, которая показывает, что мезосфера, слой атмосферы на высоте от 30 до 50 миль над поверхностью, охлаждается и сжимается. Ученые давно предсказывали этот эффект антропогенного изменения климата, но было трудно наблюдать тенденции с течением времени.

Ученым удалось выяснить, что летняя мезосфера над полюсами Земли охлаждается на четыре-пять градусов по Фаренгейту и сокращается на 150 метров за десятилетие. По мере охлаждения снижается атмосферное давление. Без изменений в выбросах углекислого газа человеком исследователи ожидают, что эти темпы будут продолжаться. А ведь именно этот атмосферный слой защищает планету от ультрафиолета.





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