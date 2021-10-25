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ООН: Планы добычи ископаемого топлива правительств продолжают не соответствовать и угрожать ограничениям Парижского соглашения

, 12:25

ООН: Планы добычи ископаемого топлива правительств продолжают не соответствовать и угрожать ограничениям Парижского соглашения
Фото: Соцсети

В докладе ООН о производственном разрыве за 2021 год прослеживается несоответствие между запланированным правительствами стран производством ископаемого топлива и мировыми уровнями производства, соответствующими сдерживанию потепления в рамках 1,5°C или 2°C. Где планы добычи ископаемого топлива правительств продолжают не соответствовать и угрожать ограничениям Парижского соглашения.

Доклад представляет собой результат сотрудничества нескольких исследовательских организаций и академических институтов, включая вклад более 40 специалистов.

В докладе этого года представлены отдельные обзоры 15 основных стран-производителей ископаемого топлива и специальная глава, посвященная роли прозрачности в содействии устранению разрыва в производстве. В них входят: Австралия, Бразилия, Германия, Индия, Индонезия, Канада, Китай, Мексика, Норвегия, Россия, Саудовская Аравия, Соединенные Эмираты, Соединенные Штаты и Южная Африка. Где кратко излагаются заявленные национальные климатические амбиции каждой страны и их невыполнение.

Некоторые страны пытаются смягчить или отменить часть рекомендаций Организации объединенных наций (ООН) по сокращению вредных выбросов в преддверии Климатического саммита в Глазго. Оказалось, что каждое государство преследует свои цели в зависимости от того, насколько рекомендации ООН затрагивают ее экономику.

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