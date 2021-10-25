Новая Зеландия направит более 900 млн долларов на поддержку стран, страдающих от последствий климатических изменений

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25 октября 2021, 11:57

Фото: Соцсети

В преддверии конференции Организации Объединенных Наций по климату в Глазго, Новая Зеландия предоставит более 900 млн долларов в течение четырех лет для поддержки стран, наиболее уязвимых к последствиям изменения климата, заявила премьер-министр Джасинда Ардерн. Об этом сообщает «Синьхуа».

Министр по изменению климата Джеймс Шоу подтвердил, что, по крайней мере, половина нового обязательства по климатическому финансированию, которое охватывает период с 2022 по 2025 год, пойдет на поддержку тихоокеанских соседей Новой Зеландии, которые уже испытывают повышение уровня моря и более экстремальные погодные условия.

Инвестиции поддержат проекты чистой энергии в развивающихся странах, обеспечат устойчивость зданий к более разрушительным штормам, окажут помощь сельскому хозяйству при засухе, наводнениях и появлении новых вредителей, а поселения будут защищены от повышения уровня моря и штормовых нагонов.

«Для этих стран последствия изменения климата, о которых ученые предупреждали нас на протяжении десятилетий, не являются академическими или отдаленной угрозой; они происходят прямо сейчас».

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