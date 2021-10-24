В Гааге двести тысяч тротуарных плит заменили на растения

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24 октября 2021, 13:57

Фото: «Энергия без отходов»

Маленькая Гаага в Нидерландах стала еще немного уютнее, частично избавившись от тротуарной плитки — теперь на ее месте появились растения и цветы. Об этом сообщает «Энергия без отходов».

За такое необычное дело жители взялись не просто так. Все это — часть ежегодного национального чемпионата Tegelwippen (в котором Гаага, кстати, победила). Суть соревнования в том, чтобы заменить как можно больше бетонной плитки на зеленые насаждения.

В чемпионате поучаствовали 40 муниципалитетов. Несмотря на соперничество с такими гигантами, как Амстердам и Роттердам, небольшая Гаага вырвалась вперед — совместно с городскими властями жители удалили с улиц более 200 тысяч тротуарных плит. Общий результат тоже впечатляет: за время чемпионата в Нидерландах стало на 1,5 млн плиток меньше. Это позволило высадить 140 000 м2 клумб.

У Запада уже давно развивается концепция озеленения городов. Это связанно не столько с эстетикой и экологией, а ещё с гармонией с природой. Дело в том, что многие небольшие обитатели не могут приспособиться к жизни в городе. Птицы, летучие мыши, белки, ежики, насекомые и т.д. Для этого была принята концепция увеличения зелени в городах. Это не только приятно глазу, но и помогает экосистеме восстанавливаться.

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