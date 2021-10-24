Глобальное потепление может утопить Венецию

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24 октября 2021, 11:02

Фото: Соцсети

Глобальное изменение климата уже ударило по Венеции. Похоже, что дискуссии о реальности прогнозов затопления города можно заканчивать. 31 октября на климатической конференции ООН в Глазго, вопрос спасения Венеции от полного затопления в ближайшие десятилетия будет одним из приоритетных. Об этом сообщает Ресайкл со ссылкой на PhysОrg.

Согласно статистическим данным о наводнениях в Венеции, за последние 20 лет вода поднималась на высоту более 110 см столько же раз, сколько за предыдущее столетие: более 160 эпизодов. Кроме того, учащаются мощнейшие наводнения с уровнем воды до 140 см.

Центральную площадь Сан-Марко затапливает всё чаще и всё выше. Вода уже проникает в собор, преодолевая створ, который находится на уровне 88 см.

Специалисты Европейского союза наук о Земле обновили данные прогнозов о повышении уровня моря в районе Венеции к концу века. Теперь эта цифра составляет 120 см против прежних 80 см, прогнозируемых ранее научной группой ООН. А это значит, что подвижные барьеры MOSE, которые должны защищать Венецианскую лагуну, в нынешнем их состоянии окажутся бесполезными.

Работа над проектом Mose system, стоимостью 6 млрд евро (на настоящий момент), началась более 30 лет назад, когда повышение уровня моря прогнозировалось в районе 22 см.

С октября 2020 года барьеры MOSE поднимались 20 раз, предотвращая наводнения. Но они не могут противостоять участившимся высоким приливам. В частности, из-за того, что система до сих пор недоделана и работает в тестовом режиме. Каждый запуск для неё – мощная выработка ресурса. Поэтому власти приняли решение, не поднимать барьеры при наводнениях с уровнем 1, 1 метра до утверждения проекта по доработке конструкции.

«Этот город веками был жемчужиной для всего мира, но теперь он взывает к миру, который должен понять, что это наша общая беда», - сказала Аннапаола Лавена, владелица кафе на площади Сан-Марко, выступая из-за металлических преград, которые удерживали воду на уровне более метра от попадания в помещение.

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