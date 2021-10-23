Реки имеют юридические права подобно человеку

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23 октября 2021, 15:35

Фото: Соцсети

Законные представители рек от их имени могут подавать иски в суд. Пока это возможно только в паре десятков стран, но с каждым годом количество судебных прецедентов растёт. Об этом сообщает «Ресайкл» со ссылкой на «Bellona».

«Вначале этого года суд высшей инстанции Бангладеш подтвердил, что все реки в стране являются «живыми существами». Помимо этого, перечисляется ряд законодательных изменений по признанию прав природы в разных странах.

Например, в США несколько групп коренных народов добились официального признания прав рек Кламат и Снейк. А Первой страной, конституционно признавшей права природы, стал в 2008 году Эквадор.



Конечно, статус реки, как живого существа – вопрос философский. Однако расширение правового поля с целью защиты природы можно считать назревшей юридической необходимостью.

Традиционно природа рассматривается как собственность человека, с которой можно делать всё, что угодно, пока не будут нарушены права людей. Тогда они смогут пойти в суд и сказать: «Мы пострадали, привлеките вон тех к ответственности».

Но зачастую привлекать к ответственности по чьему-то иску уже поздно. В отчёте «Индекс живой планеты», согласно которому «из-за воздействия человека количество популяций пресноводных видов сократились в среднем на 84% за период с 1970 по 2016 год».

Возможно, новый правовой механизм позволит природозащитным организациям и коренным жителям отстаивать неприкосновенность экосистем даже перед давлением государства. Сегодня в качестве юридического обоснования для подобных исков многие используют Всеобщую Декларацию о правах рек.

В России права рек и природы отстаивает две организации - Минприроды и Природнадзор, но зачастую это не эффективно. Так, например никто не встал на защиту уникального резервата ЮНЕСКО «Волго-Ахтубинской поймы», где планируется провести автодорогу. Жители вызывают полицию, но вырубка деревьев все равно продолжается и таких примеров бесконечное множество. А если виновных наказывать и это будут жители, а не министерства, то это безобразие сразу прекратиться. Чтобы прекратить чиновничий беспредел и самоуправство, думаю в России пора ввести такой закон.

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