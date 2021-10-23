Подросток делал себе инъекции ртути чтобы получить сверхспособности «Людей Икс»

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23 октября 2021, 13:04

Фото: Соцсети

Необычный случай был опубликован в медицинском журнале NCBI национальной библиотеке медицины. К врачам поступил 15 летний подросток, который вводил себе инъекции ртути, чтобы приобрести сверхспособности вымышленных киношных персонажей. До этого случая, в основном отравления ртутью были неумышленными и случайными.

Как выяснилось позже, подросток решил стать похожим на персонаж из фильма «Люди Икс» и для этого он вводил себе подкожные инъекции ртути, извлеченной из градусников.

Инъекции ртути вызвали у подростка большие язвы на предплечье, которые не исчезали более двух месяцев.

Как отмечается в статье, подростку нравился персонаж Меркьюри (Mercury) из Людей Икс — тело этой героини состоит из нетоксичного металла, напоминающего ртуть. Создатели персонажа заявляли, что Меркьюри умеет делать все то же, что и модель Т-1000 из фильма «Терминатор-2». Именно так парень пришел к мысли об инъекциями металлами.

Медики отметили, что подросток, на свое счастье, ввел ртуть только под кожу, не попав в вену. Попадание металла в кровоток могло иметь намного более серьезные последствия.

Врачам пришлось провести операцию: прорезав язвы они обнаружили геморрагические и некротические области, из которых выделялись блестящие капли ртути. После удаления мертвых тканей и ртути мальчик смог выписаться из больницы.

Далее, врачи решили проверить его на применение психотропных препаратов, но выяснилось, что подросток их не принимал и, к удивлению медиков, у не было обнаружено отклонений в развитии или IQ.

Врачи также выяснили, что до этого парень провоцировал пауков кусать его, чтобы получить способности Человека-паука, но, по-видимому, план не сработал и он переключился на металлы. Хорошо, что не захотел стать вампиром, иначе пришлось охотится на волков в полнолуние в поисках укуса.

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