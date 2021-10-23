Китайский энергокризис спровоцировал дефицит кремния

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23 октября 2021, 12:07

Фото: Соцсети

Усилия страны по снижению энергопотребления привели к тому, что в Китае, крупнейшем производителе кремниевой продукции в мире, сократилось производство кремния. Например, в провинции Юньнань было предписано сократить производство металлического кремния на 90% от августовского уровня вплоть до конца года, а ведь Юньнань – второй по величине производитель в Китае, на долю которого приходится более 20% продукции. Провинция Сычуань (доля - 13%) занимает третье место, и здесь тоже наблюдаются ограничения. Об этом сообщает «Высокое напряжение».

Нехватка металлического кремния привела к росту цен на 300% буквально за 1,5 месяца.

Производители компьютерных чипов, автомобильных запчастей, стекла и бетона бьют тревогу. Несладко приходится предприятиям солнечной энергетики, поскольку металлический кремний, трансформированный в поликремний, является основным компонентом солнечных панелей.



А в Европе наоборот, планируют начать разработку кремневого месторождения не смотря на протесты жителей, так как сама добыча очень вредна для экологии и убьет все экосистемы поблизости. Как говорится кремний — это сырая нефть эпохи цифровых технологий.

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