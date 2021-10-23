Остывание Луны завершилось на 900 млн лет позже, чем считалось ранее

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23 октября 2021, 11:30

Фото: Соцсети

Вулканические процессы на Луне завершились на 800-900 млн лет позже, чем считалось ранее. К таким выводам пришли китайские ученые, которые исследовали образцы лунного грунта, собранные в ходе миссии «Чанъэ-5». Результаты исследования кратко опубликованы в China Daily.

Отправившаяся на Луну в ноябре 2020 года китайская миссия «Чанъэ-5» собирала образцы в Океане Бурь. Именно там, по мнению ученых, расположены самые «молодые» месторождения базальта на Луне. Радиоизотопный анализ показал, что эти горные породы образовались около 2 млрд лет назад, что на 800-900 млн лет позже прежних оценок. Специалистам еще предстоит объяснить, по какой причине вулканическая активность на Луне длилась так долго.

«Результаты наших исследований порождают вопросы об изучении термальной эволюции Луны. До сих пор остается непонятным, почему Луна остывала так долго. Потребуются новые теоретические концепции и эволюционные модели для определения направления для будущих исследований», — отметил один из авторов исследования Ли Сяньхуа.

Исследования Луны очень важны для землян, так как она влияет на все процессы, включая погоду. Сейчас специалисты из разных научных областей пытаются с помощью лунной и солнечной активности предсказывать земные катастрофы. Все чаще стали появляться работы, в которых анализируются разные негативные природные процессы, происходившие в разных уголках нашей планеты и Лунной активность в этот момент.

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