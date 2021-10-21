К 2050 году во всём мире накопится свыше 80 млн тонн отработанных солнечных панелей

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21 октября 2021, 19:48

Фото: Соцсети

Согласно исследованию американских учёных, к 2050 году только в США накопится свыше 10 млн тонн отработавших солнечных панелей, что эквивалентно весу трёх десятков 102-этажных небоскрёбов Эмпайр-стейт-билдинг. Дешевле всего всё это закопать на полигонах, но остаётся надежда на повторное использование панелей и их переработку. Об этом сообщает «Save Planet Earth».

Доклад аналитиков Национальной лаборатории возобновляемой энергии (NREL) учитывал современное положение дел с ремонтом, переработкой, повторным использованием фотоэлектрических панелей и захоронением. Эти данные легли в базовый сценарий, что даёт представление о том, что нас ожидает, если ничего не менять. Но в доклад впервые введены социальные моменты — осведомлённость потребителей, производителей и утилизаторов, что может заметно изменить всю статистику.

Согласно базовой модели, к 2050 году в США будут установлены фотоэлектрические панели суммарной мощностью 500 ГВт. Для сравнения, по итогам 2020 года таковых было на 104 ГВт. Запланированные мощности приведут к образованию 9,1 млн т отходов, преимущественно из отработавших панелей. С учётом расчётов, к тому времени стоимость переработки составит $28 за модуль, $65 за модуль в случае ремонта (восстановления и повторного использования при продаже по цене 36 % от стоимости новых модулей) и $1,38 за модуль при захоронении на полигоне.

При сегодняшней технологии фотоэлектрические модули трудно разделить, а в процессе переработки из них извлекаются в основном малоценные материалы. Из-за этого в настоящее время доходы от переработки не позволяют компенсировать высокие затраты, и поэтому их перерабатывается очень мало. Математическая модель показывает, что это может привести к серьезной проблеме с отходами к 2050 году.

Последствия могут быть смягчены путем рециркуляции, ремонта и повторного использования модулей, но это капля в море.

Тоже самое касается ветренной возобновляемой энергии, она совсем не экологична. Лопасти от ветряков не перерабатывают, а по истечению срока годности просто закапывают в землю.

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