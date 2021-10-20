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В Германии начали делать туалетную бумагу из соломы

, 14:01

В Германии начали делать туалетную бумагу из соломы
Фото: «Ресайкл»

На фабрике в Мангейме (Германия) запустили производство бумажных полотенец и туалетной бумаги с использованием пшеничной соломы. По сути, это первая компания в целлюлозно-бумажной индустрии, которая стала использовать отходы от сельскохозяйственной деятельности в производственных целях. Об этом сообщает «Ресайкл».

Продукция будет состоять примерно на 30% из целлюлозы, полученной на основе соломы. Сырье из переработанной соломы не уступает по качеству сырью из древесины: бумажная продукция будет такой же мягкой и прочной.

Кроме того, процесс производства продукции из соломы требует меньше воды и энергии, что позитивно сказывается на окружающей среде и ценовой политике.

Это очень правильно, поскольку в новом докладе ООН сказано, что к 2050 году острую нехватку качественной питьевой воды будут испытывать около пяти миллиардов человек. А согласно данным ВМО, начиная с 2018 года острую нехватку воды испытывают около 3,6 миллиарда человек на протяжении по меньшей мере одного месяца в году.

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