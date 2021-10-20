Вечный локдаун спасет мир

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20 октября 2021, 13:32

Фото: Соцсети

Переход на удаленную работу и дистанционное образование сыграет большую роль в спасении Земли. Чем чаще люди будут оставаться дома, тем чище будет воздух. К такому выводу пришли ученые, изучив данные из Барселоны, собранные во время жесткого локдауна. Об этом сообщает «Ресайкл».

Как рассказывается в журнале Urban Sustainability, влияние удаленной работы и жестко ограниченной мобильности людей во время пандемии, сказалось и на мировой экологии. Эксперты зафиксировали, что уход в виртуальную жизнь во время локдауна весной 2020 года стал важным шагом в борьбе с глобальной проблемой загрязнения воздуха.

Ученые высказали предположение, что ради будущего планеты стоит активнее переводить людей на удаленную работу. Также они поддержали переход на онлайн-образование, поскольку такой вариант учебы поможет заметно сократить использование частного транспорта.

Во время локдауна было приостановлено судоходство и авиасообщение, что помогло восстановиться атмосфере и экосфере морей и океанов. Огромное количество китов, акул, дельфинов гибнут из-за столкновения с лайнерами, а те зачастую даже не замечают трагических обстоятельств. Ученые исследовали тела китов, выброшенных на берег, и выяснили, что 80% из них получили травмы не совместимые с жизнью именно из-за столкновения с судами.

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