Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

20 октября 2021, 12:55

Фото: Соцсети

Небо не опускается, но ученые обнаружили, что части верхних слоев атмосферы постепенно сокращаются в ответ на растущие антропогенные выбросы парниковых газов. А это значит, что с каждым годом Земля будет все хуже защищена от ультрафиолета.

Объединенные данные с трех спутников НАСА дали долгосрочную запись, которая показывает, что мезосфера, слой атмосферы на высоте от 30 до 50 миль над поверхностью, охлаждается и сжимается. Ученые давно предсказывали этот эффект антропогенного изменения климата, но было трудно наблюдать тенденции с течением времени.

Ученым удалось выяснить, что летняя мезосфера над полюсами Земли охлаждается на четыре-пять градусов по Фаренгейту и сокращается на 150 метров за десятилетие. По мере охлаждения снижается атмосферное давление. Без изменений в выбросах углекислого газа человеком исследователи ожидают, что эти темпы будут продолжаться. А веди именно этот атмосферный слой защищает планету от ультрафиолета.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости