Жителям Фукусимы разрешили вернуться в свои дома

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19 октября 2021, 12:40

Фото: ScienceDirect

Ученые несколько лет наблюдали за дикими кабанами и змеями, оставшимися в зоне поражения, и обнаружили, что влияние радиоактивного излучения не причинило ущерб их здоровью на глубоком уровне после аварии на АЭС Фукусима. Новое исследование опубликовано в ScienceDirect, об этом сообщает «ШЭР».

«Природа настолько очистилась...» — больше чем просто слова для бывших жителей Фукусимы. Им разрешили вернуться в свои дома спустя 10 лет после аварии на АЭС.

Учеными были обследованы образцы дикого местного кабана и у вида крысиных змей. Образцы собраны в период с 2016 по 2018 год через градиент радиационного облучения в Фукусиме, Япония. ДНК животных осталась без изменений, а это значит, что пребывание людей здесь тоже возможно.

Правда остаётся не очень понятна формулировка «ущерб здоровью на глубоком уровне», что это будет значить для ДНК человека. Очень похоже, что в Японии мало земли и они решили объявить десятилетний карантин достаточным, основываясь именно на этом.

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