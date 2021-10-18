«Зеленые» итоги недели: Greenpeace во Франции бойкотировал вывоз тысячи тонн урановых отходов в Россию

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

18 октября 2021, 13:27 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В Бельгии на экокладбище строят вместо надгробий скворечники. Greenpeace во Франции бойкотировал вывоз урановых отходов в Россию. Учёные создали «геномные-ножницы» для удаления вирусов из ДНК и РНК человека. На Амуре из-за промышленного улова рыбы не осталось кеты, а в Шотландии силовые кабели, проложенные на морском дне, уничтожают популяцию крабов.



В Бельгии появилось экокладбище на котором запрещены надгробия, а в память об умерших предлагают строить скворечники. Участки там не продают, а сдают в аренду на 25 лет, с расчетом, что примерно столько длится полное разложение тела. Хоронить покойных можно только в биоразлагаемых гробах, содержащих грибные споры, что не изолирует человека от природы и превращает его тело в конечном счете в удобрение.



Идея экокладбищ не нова. Так, например, в Германии вместо традиционных кладбищ, урну с прахом можно захоронить под деревом. Для этого специально отведено 50 гектаров леса. А в некоторых штатах США пошли ещё дальше - там тело могут примерно за один месяц переработать в компост и затем высадить на него растения. Из одного тела получается небольшая клумба для цветов.



На прошлой неделе специалисты Greenpeace выяснили, что французская фирма Orano (флагман французской ядерной энергетики) подписала договор с Росатомом. Согласно контракту, в Сибирь должны были привезти свыше тысячи тонн урановых отходов. В Orano подтвердили заключение сделки. Опасный груз вывезли в Северск в начале года — это было замечено со спутника. Между тем импорт радиоактивных отходов в нашу страну был остановлен еще в 2011 году. Как выяснило РИА Новости в Росатоме, груз ядерного утиля от французских партнеров нужен для того, чтобы задействовать его в атомной энергетике. Что мешает Росатому воспользоваться огромными залежами российских урановых отходов, не сообщается. Россия давно стала превращается в радиоактивную свалку. Целыми составами к нам везут урановые отходы из Германии, теперь еще из Франции, затем после строительства атомных станций повезут из Турции и Китая. Только согласно официальным данным властей немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия, с 2019 по 2022 годы в Россию из Германии планируется отправить 12 тысяч тонн урановых хвостов — это более тысячи контейнеров и примерно 20 железнодорожных составов. Экологическая организация заявляет, что в России уже накоплено около 1 млн тонн урановых хвостов, которые не только радиоактивны, но и токсичны.



Учёные создали новую природную систему, с помощью которой бактерии и археи защищаются от инфекций. Обнаруженный новый класс программируемых систем модификации ДНК назвали «геномными ножницами» OMEGA.

Она умеет встраивать в себя часть вирусного генома и в дальнейшем, используя эту часть как образец, чтобы очень точно вырезать вирусные участки из бактериальной ДНК, предотвращая репликацию в клетке бактерии вирусных частиц. При этом системе CRISPR-Cas9 можно «скормить» практически любой отрезок генетической информации, запрограммировав таким образом «геномные ножницы» на вырезание конкретной части генома. Видимо, теперь нас ждет множество исследований и разработок новых способов программируемого редактирования генетической информации.

Насколько это правильно, когда человек искусственно вмешивается в естественные природные процессы сказать сложно, вдруг «ножницы» дадут сбой или выхватят слишком большие куски? Такие опасности будут всегда при искусственном вмешательстве. Существует научная теория, что вирус нужен ДНК, он формирует иммунитет у будущих поколений и передается с ДНК по наследству. А что мы из иммунитета передадим, если всё будет выкорчевано «ножницами»?



Жители Хабаровского края требуют остановить варварскую добычу рыбы. Сейчас активисты и экологи собирают подписи под обращением к Владимиру Путину и губернатору региона с требованием прекратить варварскую добычу рыбы в промышленных масштабах в реке Амур. В этом году, впервые за всю историю реки, на нерест не пришла кета. Из-за неконтролируемого улова на нерест не заходила и горбуша.

Местные жители и коренные народы, которые зависят от рыбной ловли, в этом году остались без улова. Вся рыба была выловлена промышленниками. Протестующие требуют запретить промысловый лов кеты в Амуре. На данный момент собрано свыше восьми тысяч подписей.



Вас никогда не завораживала мысль, что по дну мирового океана тянутся километры электрических и интернет-кабелей? Вы не одни: они гипнотизируют еще и крабов, которые из-за этого не могут размножатся и мигрировать. Силовые кабели излучают электромагнитное поле, которое привлекает крабов и заставляет их сидеть на месте: электромагнетизм вызывает у них изменения на клеточном уровне и сбивает биологические ритмы. Исследование было опубликовано в Journal of Marine Science and Engineering.



Впоследствии это может сильно ударить по популяции крабов (и по рыбным рынкам); пока что единственным решением видится закопать провода в морское дно — но это дорого и сильно усложнит их техобслуживание. Исследования в Шотландии показывают, что животные замерзают вблизи электромагнитного поля. Встречая кабель, крабы останавливаются и прекращают миграцию в поисках пары и добычу пищи. А затем, меняется метаболизм на клеточном уровне, и краб замерзает.



Алистер Линдон, профессор центра морской биологии и разнообразия Университета Хериот-Ватт, сказал: «Подводные кабели излучают электромагнитное поле. Когда по кабелю идет напряжение силой 500 микротесла и выше, что составляет около 5% от силы магнита на дверце холодильника, крабы, кажется, притягиваются к нему и просто сидят неподвижно на нём».





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