Строительство дорог из неперерабатываемого пластика как альтернатива полигонам

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18 октября 2021, 10:41

Фото: Соцсети

Дороги из пластика уже не первый год строят по всему миру — такие проекты есть в США, Бразилии, Испании, Южной Корее, Турции, Норвегии и Эстонии. Теперь эту экологическую инициативу внедряют и в Азербайджане: страна намерена построить 1690 км дорог с применением отходов. Об этом сообщает «Zerowaste».

Для того чтобы проложить заявленные 1690 км трассы, понадобится более 500 тонн пластиковых отходов. В среднем на каждом километре «уложат» свыше 740 тысяч полиэтиленовых пакетов. Для строительства используют материалы, которые нельзя переработать в новые товары. И если бы им не нашли применение, весь этот пластик мог бы оказаться на полигонах и нелегальных свалках.

Пока не очень понятно насколько идея экологична или безопасна, ведь пластик фонит и нагревается на солнце, возможно лучше дождаться появления новых технологий и утилизировать его или пусть в повторное производство. Сейчас сказать трудно, время покажет.

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