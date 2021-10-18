В Сочи местные жители сражаются за реликтовый парк

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18 октября 2021, 10:26

Фото: «Зелёная Россия»

Жители пытаются остановить незаконную вырубку реликтовых Магнолий после обращения к мэру города Алексею Копайгородскому. Однако за время, которое потребовалось, чтобы связаться с властями, рабочие успели вырубить до 40% реликтовых деревьев. Об этом сообщает «Зелёная Россия».

Вырубка производилась в единственном оставшемся реликтовом парке, находящимся в исторической зоне. Каким образом компании-застройщики «Наше дело» и «Наше дело – осень», которые арендовали охраняемую землю на длительный срок, смогли изменить вид разрешённого использования участков с рекреационного назначения на строительство апартаментных комплексов - неизвестно.

Сейчас активисты выступили с петицией за сохранение охраняемых природных территорий.

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