В нацпарке «Русская Арктика» вновь зафиксировали редкие виды птиц
17 октября 2021, 12:04
В нацпарке впервые в истории, в районе мыса Желания участники «Арктического плавучего университета» зафиксировали на фотокамеру тундрового гуменника. Его нахождение на севере Новой Земли ранее не было задокументировано. Об этом сообщает «Зелёная Россия».
Также в «Русской Арктике» отмечали другие редкие виды гусеобразных.
«Мы наблюдали несколько видов куликов, статус которых не совсем понятен для наших территорий и атлантических чёрных казарок, которые в силу их краснокнижного статуса, особенно привлекают внимание специалистов. Это хорошее пополнение в копилку новоземельского кластера орнитофауны», - пояснил заместитель директора нацпарка «Русская Арктика» по научной работе Иван Мизин.
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