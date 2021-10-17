В нацпарке «Русская Арктика» вновь зафиксировали редкие виды птиц

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17 октября 2021, 12:04

Фото: Соцсети

В нацпарке впервые в истории, в районе мыса Желания участники «Арктического плавучего университета» зафиксировали на фотокамеру тундрового гуменника. Его нахождение на севере Новой Земли ранее не было задокументировано. Об этом сообщает «Зелёная Россия».

Также в «Русской Арктике» отмечали другие редкие виды гусеобразных.

«Мы наблюдали несколько видов куликов, статус которых не совсем понятен для наших территорий и атлантических чёрных казарок, которые в силу их краснокнижного статуса, особенно привлекают внимание специалистов. Это хорошее пополнение в копилку новоземельского кластера орнитофауны», - пояснил заместитель директора нацпарка «Русская Арктика» по научной работе Иван Мизин.

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