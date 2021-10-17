В Бельгии на экокладбище строят вместо надгробий скворечники

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17 октября 2021, 11:10

Фото: Соцсети

В Бельгии появилось экокладбище: там запрещены надгробия и столы, а в память об умерших предлагают строить скворечники.

Участки там не продают, а сдают в аренду на 25 лет: примерно столько длится полное разложение тела. Хоронить покойных можно только в биоразлагаемых гробах, содержащих грибные споры, что не изолирует человека от природы и превращает его тело в конечном счете в удобрение.

Идея экокладбищ не нова, так, например в Германии вместо традиционных кладбищ, урну с прахом можно захоронить под деревом. Для этого специально отведено 20 га леса, в связи с популярностью такого вида захоронений, площадь планируют увеличить до 50 га леса.

А в некоторых штатах США, тело могут переработать в компост и затем высадить на него растения. Так из одного тела получается небольшая клумба для цветов.

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