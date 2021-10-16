Ученые рассуждают над загадкой, почему в полдень и в полночь солнце и луна имеют меньшие размеры чем на закате

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

16 октября 2021, 14:12

Фото: Соцсети

Найдено объясните почему размер Солнца на закате всегда больше в 2-3 раза чем в полдень ведь расстояние до Солнца одинаково. Многие замечали, что Солнце и Луна выглядят значительно большими, когда находятся низко над горизонтом и меньшими, когда они высоко в небе. Об этом сообщает «Naked space».

Однако, это не является следствием какого-либо физического процесса или даже оптической иллюзией просто наш мозг с нами играет. Солнце и Луна всегда имеют одинаковый угловой размер на небе, независимо от высоты над горизонтом, а изменения размеров за счёт сближения и удаления от Земли глазом неотличимы. Кажущаяся форма неба - определяющий фактор в видимом размере Солнца.

На данный момент в научных кругах нет единого мнения о том, почему так происходит, считается, что когда объект высоко в небе, у мозга нет привычных ориентиров, с которыми можно сравнивать размер, а когда объект находится возле самого горизонта, то рядом с ним мы видим множество вещей, чей размер нам известен, в связи с чем Солнце и Луна кажутся больше, есть ещё одно похожее объяснение, оно оперирует тем, что мозг по-разному оценивает расстояние до объекта, находящегося высоко в небе и у самого горизонта, объекты у горизонта воспринимаются более удалёнными и мозг считает их большими по размеру.

Ученые также считает, что размер и расстояние Луны не влияет на длительность года, поскольку Луна никак не воздействует на скорость движения Земли по орбите вокруг Солнца.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости