Всемирная перепись моржей началась у арктического побережья Атлантического океана и моря Лаптевых

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16 октября 2021, 13:39

Фото: Соцсети

Всемирный фонд дикой природы и Британская Антарктическая служба запускают волонтерский проект по переписи атлантических моржей. Сведения о популяции и местонахождении животных помогут ученым составить представление о влиянии климатических изменений в Арктике на благополучие вида, сообщает «Лента.ру».

Проект «Морж из космоса» будет считать моржей по космоснимкам в течение пяти лет. Это поможет экологам и ученым понять о количестве популяции их привычкам, местам обитания и влияния на них изменения климата.

Работа предстоит серьезная, так как ученым предстоит изучение подробных снимков 25 тысяч километров Арктики. Также для облегчения задачи планируется привлечь около полумиллиона гражданских энтузиастов по всему миру.

Моржи — один из ключевых видов арктической экосистемы. Они уязвимы перед изменениями климата, поскольку Арктика нагревается в три раза быстрее остальной поверхности планеты. За десятилетие исчезает примерно 13 процентов летнего морского льда, на котором животные проводят большую часть своей жизни.

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