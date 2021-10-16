Башкирское озеро Талкас получило охранный статус

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16 октября 2021, 13:05

Фото: Соцсети

Решением правительства Башкирии озеро Талкас, расположенное в Баймакском районе, получило охранный статус. Такого решения добились жители близлежащих населённых пунктов. Теперь оно является особо охраняемой природной территорией республиканского значения. Об этом сообщает «НИА Экология».

Жители уже давно забили тревогу из-за деятельности компании «Семёновский рудник», занимающаяся добычей железных руд подземным способом, которая планировала начать неподалёку от озера разработку золотого месторождения.

Поле присвоения озеру охранного статуса, Талкас защищён от проведения на территории ООПТ какой-либо деятельности, потенциально вредной для природы: здесь нельзя проводить поиск, разведку и добычу полезных ископаемых, буровые и строительные работы, промышленное рыболовство и подводную охоту.

Правда такой статус, к сожалению, не всегда останавливает бизнес, который придумывает разные лазейки, вплоть до лишения статуса. Будем надеяться, что теперь природному озеру больше ничего не угрожает.

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