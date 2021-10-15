Учёные создали «геномные-ножницы» для удаления вирусов из ДНК человека

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15 октября 2021, 13:00

Фото: Соцсети

Учёные создали новую природную систему CRISPR-Cas9 — с помощью которой бактерии и археи защищаются от инфекций. Обнаруженный новый класс программируемых систем модификации ДНК — назвали «геномные ножницы» OMEGA. Об этом сообщает «Город будущего».

Она умеет встраивать в себя часть вирусного генома и в дальнейшем, используя эту часть как образец, очень точно вырезать вирусные участки из бактериальной ДНК, предотвращая репликацию в клетке бактерии вирусных частиц. При этом системе CRISPR-Cas9 можно «скормить» практически любой отрезок генетической информации, запрограммировав таким образом «геномные ножницы» на вырезание конкретной части генома.

Недавно ученые обнаружили новый класс программируемых систем модификации ДНК, названный ими OMEGA. Группа исследователей во главе с профессором Массачусетского технологического института Фэном Чжаном провела анализ, реконструируя эволюцию CRISPR-Cas9 из транспозонов IS200/IS605. Было обнаружено, что белки IscB, подобно CRISPR-Cas9, используют некодирующую РНК для управляемого разрезания двухцепочечной ДНК и таким образом могут использоваться для программируемого редактирования генома.

Схожий механизм ученые продемонстрировали и для другого белка — TnpB. Открытое множество «геномных ножниц» исследователи, как уже говорилось, назвали системами OMEGA.

Видимо, теперь нас ждет множество исследований и разработок новых способов программируемого редактирования генетической информации.

Исследовательская группа Чжана уже заявила о намерении исследовать эволюционные истоки РНК-управляемых систем так таковых, чтобы приблизиться к пониманию основ этого механизма.

Насколько это правильно, когда человек искусственно вмешивается в естественные природные процессы сказать сложно, вдруг «ножницы» дадут сбой или выхватят слишком большие куски? Такие опасности будут всегда при искусственном вмешательстве. Вообще есть научная теория, что вирус нужен ДНК, он формируют иммунитет у будущих поколений и передается с ДНК по наследству, а что мы из иммунитета передадим, если всё будет «выкорчевано ножницами».

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