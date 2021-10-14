Бизнес заставят отвечать за загрязнение окружающей среды

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14 октября 2021, 11:31

Фото: Соцсети

Новый закон, подготовленный правительством Мишустина, максимально усложнит уход от ответственности для владельцев опасных производственных объектов. С 1 сентября 2022 года предприниматели не смогут просто избавиться от грязных активов путем продажи или банкротства — за урон окружающей среде придется отвечать. Об этом сообщает «Экология без фанатизма».

На бизнес возложат ответственность за ликвидацию последствий деятельности предприятий. За отказ убрать за собой предусмотрен штраф. Более того, теперь государство будет тщательно контролировать сделки по приобретению вредных производств. Покупать условный завод придется вместе с обязательствами по ликвидации последствий его деятельности. Заработал — убери.

Триггером к появлению такого закона стал кейс печально известного «Усольехимпрома». Предприятие, отравлявшее природу с 1930-х, было признано банкротом в 2017 году. Таким образом, разгребать это наследие придется именно государству. В августе 2021-го госкорпорация «Росатом» оценила ущерб окружающей среде от химических производств в миллиард рублей. Ликвидация последствий загрязнений займет больше десяти лет.

Похожая ситуация и с Байкальским целлюлозным комбинатом, точнее с отходами его деятельности, которые исчисляются примерно в полмиллиона тонн и хранятся в хвостах непосредственно рядом с Байкалом, где дожди и ветер отравляют как территорию Байкала, так и само озеро.

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