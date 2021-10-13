Из-за промышленного улова рыбы в Амуре не осталось кеты

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13 октября 2021, 15:09

Фото: Соцсети

Жители Хабаровского края требуют остановить варварскую добычу рыбы. Сейчас жители, активисты и экологи собирают подписи для под обращением к Владимиру Путину и губернатору региона с требованием прекратить варварскую добычу рыбы в промышленных масштабах в реке Амур. В этом году за всю историю реки впервые на нерест не пришла кета. Из-за неконтролируемого улова на нерест не заходила и летняя кета и горбуша.

Подрастая, рыба уходит в океан, а затем через два года возвращается на нерест именно в ту реку, где родилась. Если ни одна рыба не ушла из Амура, значит и не одна не вернется, здесь подсчет простой. Об этом сообщает «»НИА Экология».

Местные жители и коренные народы, которые зависят от рыбной ловли, в этом году остались без улова. Вся рыба была выловлена промышленниками. По неутешительным прогнозам экологов, к 2025 году в Амуре рыба может полностью исчезнуть.

Активисты отмечают, что промышленники получили на вылов этой осенью квоту на 13 тысяч тонн кеты. Однако смогли добыть чуть менее 5,5 тысячи тонн, что почти на 60% меньше от рассчитанного. Протестующие требуют запретить промысловый лов кеты в Амуре. На данный момент собрано свыше восьми тысяч подписей.

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