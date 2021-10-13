В очередной раз названы самые загрязнённые города России, где по-настоящему трудно дышать

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

13 октября 2021, 13:35

Фото: Соцсети

Светлана Радионова опубликовала рейтинг основных городов-загрязнителей, где по-настоящему трудно дышать. В него вошли Норильск (1,875 млн т выбросов), Череповец (280 тыс. т), Новокузнецк (278 тыс. т), Липецк (270 тыс. т), поселок Рефтинский Свердловской области (230 тыс. т), Междуреченск в Кемеровской области (195 тыс. т), Магнитогорск (186 тыс. т), Воркута (152 тыс. т), Уфа (142 тыс. т) и Ангарск (128 тыс. т). Об этом сообщают «Известия».

Кроме того, опубликован рейтинг федеральных округов по объемам выбросов от стационарных объектов. На первом месте оказался Сибирский федеральный округ (33% всех выбросов), на втором — Уральский (20,4%). В тройку также попал Приволжский федеральный округ, далее идут Центральный, Северо-Западный, Дальневосточный, Южный федеральные округа, самым чистым признан Северо-Кавказский.

— Распределение мест в рейтинге достаточно точно показывает концентрацию крупнейших металлургических, нефтехимических и теплоэнергетических компаний, использующих грязные виды топлива, — заметила Радионова. — В самых загрязненных районах находятся предприятия компаний «Русал», «Норникель», «СУЭК-Кузбасс», ПАО «Мечел», «Евраз», «Сибантрацит», «Газпромнефть», «Лукойл», «Роснефть» и другие.

Координатор экспертного сообщества Российского экологического общества Ольга Шевелева отметила, что всегда выступала за внедрение сводных расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

«Сейчас наша главная болезнь — формальный подход ко всему, не инженерный, а юридическо-бухгалтерский, который совершенно не подходит для решения таких проблем, — сказала она «Известиям».

«Разумеется, когда несколько предприятий находятся на одной и той же территории, их выбросы плюсуются, и поштучное нормирование, пусть даже с учетом нашего полумифического «фона», — бессмыслица. Необходимы сводные расчеты, необходимо квотирование. Но чтобы увидеть на математическом уровне реальную картину, в расчеты должны закладываться реальные данные. И контролирующие органы должны заниматься не измышлением новых форм и процедур, а реальными замерами и определением реального, а не умозрительного уровня воздействия».

Федеральный проект «Чистый воздух» к сожалению пока не работает. Финансирование из федерального бюджета буксует, в результате вся компания в 2021 году провалена. Деньги выделены, но их не спешат отдавать предприятиям и тратить на очистку воздуха и очистные сооружения. В результате проверок исполнения программы выяснилось, что в некоторых городах воздух стал чуть получше, а в некоторых ситуация с выбросами ухудшилась, что в целом говорит о том, что программа провалена.

Есть проблема и с подсчетами и оценкой загрязнений атмосферного воздуха, а конкретно, не учитывается токсичность выбросов в совокупности, так, например один грамм одного вещества может быть гораздо токсичнее чем один млн грамм другого. Систему подсчетов давно пора менять в пользу здоровья населения, а не экономики частных или государственных компаний. Соответственно и очистные сооружения надо ставить с новыми нормативами.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости