В Новосибирске из-за прорыва теплоцентрали произошло ДТП, три больницы и 21 дом остались без отопления

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13 октября 2021, 13:01

Фото: ТАСС

В Новосибирске из-за прорыва трубы размылся грунт и образовалась техногенная воронка, в которую провалились два легковых автомобиля. В результате происшествия три больницы и 21 дом отключены от отопления. Об этом сообщает ТАСС.

Без теплоснабжения оказалась лица семьи Шамшиных в Новосибирске. Под напором воды образовалась яма, в которую упали два автомобиля, сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании.

Компания застрахована, ущерб будет компенсирован автовладельцам. В настоящее время поврежденный участок отключен. Ведутся восстановительные работы.

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