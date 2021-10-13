В Новосибирске из-за прорыва теплоцентрали произошло ДТП, три больницы и 21 дом остались без отопления
13 октября 2021, 13:01
В Новосибирске из-за прорыва трубы размылся грунт и образовалась техногенная воронка, в которую провалились два легковых автомобиля. В результате происшествия три больницы и 21 дом отключены от отопления. Об этом сообщает ТАСС.
Без теплоснабжения оказалась лица семьи Шамшиных в Новосибирске. Под напором воды образовалась яма, в которую упали два автомобиля, сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании.
Компания застрахована, ущерб будет компенсирован автовладельцам. В настоящее время поврежденный участок отключен. Ведутся восстановительные работы.
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