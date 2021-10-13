Силовые кабели, проложенные на морском дне, уничтожают популяцию крабов

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13 октября 2021, 12:36

Фото: Алами

Вас никогда не завораживала мысль, что по дну мирового океана тянутся километры электрических и интернет-кабелей? Вы не одни: они гипнотизируют еще и крабов, которые из-за этого не могут мигрировать. Об этом сообщает «ШЭР».

Силовые кабели излучают электромагнитное поле, которое привлекает крабов и заставляет их сидеть на месте — электромагнетизм вызывает у них изменения на клеточном уровне и сбивает биологические ритмы. Исследование было опубликовано в Journal of Marine Science and Engineering

Впоследствии это может сильно ударить по популяции крабов (и по рыбным рынкам); пока что единственным решением видится закопать провода в морское дно — но это дорого и сильно усложнит их техобслуживание.

Исследования в Шотландии показывают, что животные замерзают вблизи электромагнитного поля, встречая кабель крабы останавливаются и прекращают миграцию в поисках пары и добычу пищи. А затем, меняется метаболизм на клеточном уровне, и краб замерзает.

Алистер Линдон, адъюнкт-профессор центра морской биологии и разнообразия Университета Хериот-Ватт, сказал: «Подводные кабели излучают электромагнитное поле. Когда по кабелю идет напряжение силой 500 микротесла и выше, что составляет около 5% от силы магнита на дверце холодильника, крабы, кажется, притягиваются к нему и просто сидят неподвижно.

Ряд морских ветряных электростанций установленных или запланированных вокруг побережья Шотландии, требующих обширных подводных кабелей. Исследователи считают, что необходима дальнейшая работа, чтобы гарантировать, что они не дестабилизируют популяцию бурых крабов Шотландии.

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