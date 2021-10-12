ТК «Греководник» сообщил о задержании Олега Наумова и Михаила Семёнова за браконьерство

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

12 октября 2021, 20:51 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Телеграмм - канал (ТК) «Греководник» в своём тексте опубликовал сообщение следующего содержания: «По данным некоторых источников, 10-11 октября в государственном природном заповеднике в Сараевском районе Рязанской области сотрудниками МВД за незаконный отстрел диких животных были задержаны несколько чиновников: руководитель Россельхознадзора, уже судимый Олег Наумов, а также вице-губернатор Михаил Семёнов.

Вышеуказанный телеграмм - канал, в частности, сообщил: «Незнакомый Рязанской области Михаил Семёнов, который успел посидеть в вице-губернаторском кресле чуть больше месяца, на момент задержания исполнял обязанность губернатора Любимова, пока тот грел косточки и находился в отпуске. Сейчас уже и СК, и сам Семёнов опровергают то, что это действительно случилось, говоря, что странно доверять непроверенной информации, и что на самом деле вице-губернатора в заповеднике не было. Видимо, всё-таки хватило денег подкупить и СК, и некоторые СМИ. Ну а что, им все можно».

Ранее газета «Аргументы недели» опубликовала статью под заголовком: «Высокопоставленные чиновники задержаны за браконьерство». В данной публикации речь как раз шла о событии, изложенном выше, со ссылкой на многие местные и общероссийские СМИ и, в частности, на «Новую газету». В адрес редакции «АН» поступило требование об опровержении в средстве массовой информации «несоответствующих действительности и порочащих честь и достоинство сведений» от и.о. министра по делам территорий и информационной политики Рязанской области Ивана Ушакова следующего содержания: « 12 октября 2021 года в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в средстве массовой информации Сетевое издание «Аргументы недели» (далее - СМИ) размещён информационный материал «Высокопоставленные чиновники задержаны за браконьерство». Указанный материал содержит несоответствующую действительности информацию, касающуюся вице-губернатора, первого заместителя Председателя правительства Рязанской области М.О. Семёнова. М.О. Семёнов находится на рабочем месте, а не «задержан» в ходе так называемой «незаконной охоты», как указывается в средствах массовой информации. На основании изложенного, в соответствии с ч.1 ст.43 Закона Российской Федерации от 27. 12. 1991 № 2124-1 « О средствах массовой информации» требуем опровергнуть в том же средстве массовой информации несоответствующую действительности информацию, содержащуюся в информационном материале «Высокопоставленные чиновники задержаны за браконьерство», размещённом в СМИ Сетевое издание «Аргументы Недели». В свою очередь, в случае непринятия мер, с Вашей стороны, оставляем за собой право на обращение в суд».

В качестве комментария к вышеизложенному сообщаем, что издание «Новая газета», со ссылкой на издание «КП-Рязань» опубликовала сообщение следующего содержания: «Семенов находится на рабочем месте. Поясним: временное задержание – не значит арест. Взять человека под стражу на длительный срок могут лишь по решению суда. Однако в выходные чиновника все же задерживали».

Закон не требует для опровержения дополнительных доказательств, однако в СМИ и в сети наряду с публикацией опровержений появляются дополнительные материалы, свидетельствующие об обратном. Газета «Аргументы Недели» лишь сообщает своему читателю о том, что обсуждается в интернет СМИ на данную тему, не высказывая своего партикулярного мнения.

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