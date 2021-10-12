Высокопоставленные чиновники задержаны за браконьерство

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12 октября 2021, 11:57 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

В минувшие выходные в государственном природном заповеднике в Сараевском районе Рязанской области за незаконную охоту и отстрел диких уток сотрудниками МВД были задержаны высокопоставленные чиновники Рязанской области, в том числе руководитель Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям ранее судимый Олег Наумов и вице-губернатор Рязанской области Михаил Семёнов. По факту браконьерства было возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведутся следственные действия. Об этом сообщил журналистам компетентный источник на условиях анонимности. Информация уже разлетелась по сети и возымела действие информационной бомбы.

На данный момент известно, что Михаила Семенова задержали сотрудники московского ФСБ. Повторяем, что информация получена от неназваного источника. «Новая газета», подключившаяся к журналистскому расследованию, цитирует слова своего собеседника: «Он лося застрелил — 300 кг веса». То есть, речь идёт вовсе не об утках, а о дичи покрупнее.

СМИ отмечают, что вице-губернатор Рязанской области Михаил Семёнов, человек в этом регионе пришлый – «варяг» - как принято говорить в определённых кругах. На момент происшествия исполнял обязанности губернатора, поскольку Николай Любимов находится в отпуске. В биографии Михаила Семёнова указанно, что ранее он работал в администрации президента РФ, руководил департаментом управления Президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Южной Осетией и Абхазией.

Пресс-служба ГУВД по Рязанской области от комментариев отказалась. В Госохотнадзоре министерства природопользования Рязанской области заявили, что ни одного случая незаконной охоты в Сараевском районе в минувшие выходные зафиксировано не было.

Напоминаем, об участившихся за последнее время случаях, когда высшие областные и региональные российские чиновники становились фигурантами уголовных дел, связанных с браконьерством. Буквально накануне вспыхнул скандал, связанный с незаконной охотой двух судей в Еткульском районе Челябинской области, где судья Грачёв подстрелил судью Кинзина при туманных обстоятельствах.

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