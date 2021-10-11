Марсианский кратер Езеро был озером, в которое впадала река

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11 октября 2021, 17:48

Фото: NASA

На полученных с орбиты кадрах учёные обнаружили обнажённые породы и отложения в виде веера, подобные дельтам рек Земли. Снимки марсохода NASA Perseverance показали, что кратер Езеро на Красной планете около 3,7 миллиарда лет назад был озером, в которое впадала река, с этим согласны более 30 учёных из разных стран.

Кратер Езеро на Марсе назван в честь небольшого города Езера в Боснии. Название кратеру дал Международный астрономический союз, который решил назвать ряд кратеров Марса в честь небольших городов Земли.

По данным учёных, в настоящее время климат на Марсе холодный и очень сухой, а вода на поверхности планеты в жидком состоянии нестабильна. Тем не менее на полученных с орбиты снимках исследователи обнаружили обнажённые породы и отложения в виде веера, подобные дельтам рек Земли.

Как сообщал Лайф, аппарат Perseverance совершил посадку на поверхность Марса 18 февраля. Позже NASA обнародовало видео посадки марсохода с его борта, а также опубликовало звуки с Красной планеты.

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