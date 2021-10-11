«Зеленые» итоги недели: в Казахстане могут запретить есть домашних животных, а в Саратове массово гибнут аквариумные рыбки

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11 октября 2021, 12:36 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На прошлой неделе прошли обыски в управлении Сочинского нацпарка из-за изменения границ ООПТ. Роспотребнадзор ввел обязательные нормативы содержания гормонов и антибиотиков в питьевой воде. В Казахстане выступили с инициативой запретить есть домашних животных, а в Саратове массово гибнут аквариумные рыбки, причём в разных районах города. Причина кроется в воде, но городские власти пока не реагируют, у них - всё по СанПину.

В Сочинском нацпарке идет полным ходом несогласованная хаотичная застройка без правоустанавливающих документов. По факту изменения границ ООПТ начата проверка. В середине лета министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на совещании в Сочинском национальном парке поднял вопрос земельно-правовых отношений. Межевание земель проходило с нарушениями. Об этом Минприроды сообщило куда следует. Правоохранительные органы уже подозревают некоторых сотрудников ООПТ в злоупотреблении должностными полномочиями.

Вообще перевод территорий из ООПТ в территории под застройку - общая практика для российских «сильных мира сего». Почему взялись только за Сочинский, нужно пройтись по всем заказникам и делать это необходимо срочно. Начиная от Лосиного острова в Москве и МО. Стоит проверить работы в Ахтубинской пойме, Форосском парке, вернуть земли Ставропольскому ООПТ, на Камчатке и далее по списку. Практически в каждой заповедной зоне есть земли, которые незаконно переводят под строительство, и это не маленькие участки, отбирают порой куски площадью в сотни гектаров.

Стало известно, что Роспотребнадзор выступил с отличной инициативой и ввел обязательные нормативы содержания гормонов и антибиотиков в питьевой воде. По словам главы ведомства Анны Поповой, их привели в соответствие с европейским объемом нормативов.

Это очень правильно, ведь антибиотики и гормоны в питьевой воде без назначения врача – это невидимые убийцы. Раньше практически никто не задавался вопросом, а что сливают медицинские, фармацевтические, животноводческие компании в воду, теперь им нужно будет установить очистные сооружения, как и всем предприятиям Химпрома. Как гласит одна мудрость, - все санитарные правила, которые существуют, написаны чьим-то здоровьем.

На дворе XXI век, а в Казахстане продолжают есть собак, кошек, домашних попугаев и хомяков. Закон об ответственном обращении с животными, включающий в себя соответствующую норму, находится на рассмотрении в парламенте.

«Законопроект поставит заслон негативным проявлениям в отношении животных. К таким негативным проявлениям относятся: проведение собачьих боев, ветеринарные операции без анестезии, безнаказанное убийство животных, доведение животных до истощения и неоказание им своевременной помощи, негуманный отлов, использование мяса и жира домашних животных», — заявила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов республики Алия Шалабекова.

Она также привела в пример инциденты, когда люди брали собак из приютов, просто чтобы их потом съесть.

Под действие законопроекта попадут традиционные домашние животные — кошки, собаки, попугаи, хомяки, белые мыши и прочие, отметила Шалабекова. Она объяснила, что запрет на употребление мяса этих животных в пищу обусловлен имевшими место в стране инцидентами.

Уже многие страны законодательно пытаются уйти от традиционного поедания кошек и собак. Эти милые домашние животные в современном мире стали друзьями человека и совсем не конкурируют с ним за еду или территории. Действительно, есть традиции, которые изжили себя, а общество с каждым десятилетием становится всё гуманнее и гуманнее. Уже запрещена коррида в Испании, собачьи и петушиные бои запрещены практически во всём мире, равно как и бои диких животных. Надеюсь, что скоро общество доберется и до запрета на охоту, так как уже практически все виды животных и птиц скоро попадут в Красную книгу, а убийство ради развлечения – это не гуманно и бесчеловечно.

А вот в Саратове на прошедшей неделе вскрылась проблема не только с дорогами, жители города жалуются на массовую гибель аквариумных рыбок. Как рассказал радиостанции «Говорит Москва» Олег Блинов, владельцы рыбок написали в саратовскую прокуратуру коллективную жалобу от 55 человек. Владельцы аквариумов уверяют: причина - в загрязнённой воде.

Как рассказал другой житель города, рыбы начали реагировать на изменение состава воды ещё с середины сентября несмотря на то, что владельцы аквариумов традиционно отстаивают воду в течение суток. Молочный цвет водопроводной воды сохранялся и по прошествии этого времени. Причём, как подчеркнул Олег Блинов, гибель рыбок зафиксирована в различных районах города, то есть проблема имеет городской масштаб. Тем не менее, городские власти пока никак не отреагировали на произошедшее. У них - все по СанПину.

Проблема труб, проблема очистных сооружений и качественной очистки воды, проблема выбросов и экологии, всё это серьезно влияет на здоровье населения. Пример саратовских рыбок очень показателен, они первые реагируют на все серьёзные загрязнения, затем дети, потом взрослое население.





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