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Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о возобновлении кампании «Чистая Индия»

, 10:53

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о возобновлении кампании «Чистая Индия»
Фото: Соцсети

Стратегия базируется на 3 принципах: снижение производства отходов, их повторное использование и переработка. Наряду с этим Индия продолжает активную борьбу со свалками: новые не открывать, уже существующие — рекультивировать. К тому же, страна стремится достичь 100-процентной переработки и создать в каждом городе современные утилизирующие предприятия, которые должны помочь избавить страну от отходов. Об этом сообщает «Zerowaste».

Первая фаза компании «Чистая Индия» началась в 2014 году. Тогда организовали масштабный субботник, к генеральной уборке присоединилась вся страна во главе с премьер-министром.

В последние годы Индия сделала несколько крупных шагов по избавлению от отходов. Например, уже запрещен импорт пластика, а к 2022 году будут полностью запрещены одноразовые полимеры. Также в планах — строительство в стране 100 новых заводов по переработке отходов в энергию. К 2050 году они смогут вырабатывать около 3 ГВт электричества.

Несмотря на все шаги, к сожалению, интернет кишит видео, где индийские водители мусоровозов ссыпают все отходы в океан. И это не одна две перегруженные машины, там целые очереди переполненных грузовиков с мусором.

Правда есть и положительные примеры, после уборки песочного пляжа, в Индию вернулись черепахи, которых не видели уже более 25 лет. Черепахи просто физически не могли добраться до мест, где можно отложить яйца из-за мусора.

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