Распространённые в мире пестициды способствует ожирению и влияют на обмен веществ

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10 октября 2021, 14:52

Фото: Соцсети

Начало XXI века ознаменовалось внезапным осознанием того факта, что ожирение стало для человечества одной из серьёзных проблем. Все возрастающее число новых случаев сахарного диабета, часто развивающегося в молодом возрасте и связанного с тяжелыми осложнениями и смертностью от сердечно-сосудистой патологии, стало оказывать влияние на сознание общественности и государства. Об этом сообщает «Метеовести».

Этиология ожирения многообразна. В различной степени на массу тела и распределение жировой ткани в организме влияют как внешние (характер питания, уровень физической активности), так и психологические, наследственные и медицинские факторы.

Недавние исследования показали, что одним из виновников глобальной эпидемии ожирения может быть широко используемый пестицид. Речь идёт о хлорпирифосе, который запрещён к использованию на территории Канады, однако широко используется для борьбы с вредителями в других странах мира, включая Россию.

Исследование канадских учёных выявило, что хлорпирифос замедляет процесс сжигания калорий в бурой жировой ткани мышей. Этот процесс называется «термогенез, индуцированный диетой». Именно нарушение термогенеза приводит к тому, что организм начинает запасать калории, что и провоцирует ожирение, рассказывает издание Вести.Ru.

Чтобы сделать такой вывод, исследователи изучили воздействие 34 разных пестицидов и гербицидов на клетки бурого жира, а также протестировали влияние хлорпирифоса на организм мышей, получающих диету с высоким содержанием калорий. Бурый жир – метаболическая печь в теле человека, сжигающая калории. Обычный жир, в отличие от него, используется для запасания калорий. Он генерирует тепло и предотвращает отложение калорий в нашем организме в виде обычного белого жира.

Известный факт, что бурый жир активируется во время холода и во время приёма пищи. Авторы работы отмечают, что хлорпирифос может замедлять сжигание энергии бурым жиром на 40 калорий ежедневно в пересчёте на человеческое энергопотребление. Звучит, как пустяк, однако этого достаточно, чтобы привести к ожирению у взрослых.

Запасание 40 лишних калорий каждый день приводит к набору более чем 2 кг веса в год! Результаты этого исследования ещё не подтверждены в экспериментах с участием людей. Это значит, что учёным пока неизвестно, воздействует ли хлорпирифос на людей так же, как на мышей.

То, что пестициды являются источниками отравления как людей, так и природы известно давно и не требует медицинских или экологических доказательств. Влияние их на здоровье человека бесспорно. Ученые разных стран мира давно изобрели всевозможные неопасные для человека и природы способы защиты урожая от насекомых, но Химпром не позволяет внедрить передовые технологии, так как занимает большой сегмент экономики и получает баснословные прибыли.

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