На острове Пальма обрушился северный склон кратера

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10 октября 2021, 14:02

Фото: Соцсети

Северная сторона кратера вулкана на гряде Кумбре-Вьеха на острове Пальма (Канарские острова, Испания) обрушилась в субботу вечером, сообщает агентство РИА со ссылкой на Вулканологический институт Канар (INVOLCAN).

По данным Института геологии и горных разработок Испании (IGME) после того, как северный склон главного конуса обрушился, начал вытекать поток лавы, который нес с собой глыбы размером с трехэтажный дом. Сообщают «Метеовести».

Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. В ночь на 29 сентября лава дошла до океана и сформировала выступ. На настоящий момент лава накрыла 497 гектаров территории, уничтожила более 1186 строений. Более шести тысяч человек были эвакуированы.

Ранее сообщалось, что на острове возобновил работу аэропорт после того, как власти были вынуждены закрыть его из-за выброса пепла во время извержения.

Учёные дают прогнозы о том, что извержение может продлиться до трёх месяцев. На сегодняшний день вулкан нанёс серьёзный урон частной собственности и сельскому хозяйству. По счастливой случайности пострадавших и жертв нет.

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