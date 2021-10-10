Мать с ребенком закрыла собой деревья Волго-Ахтубинского леса от вырубки

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10 октября 2021, 11:18

Фото: Соцсети

Затяжной скандал вокруг псевдозаконного уничтожения коммерсантами заповедной территории в Волгоградской области продолжает набирать обороты. Об этом сообщает «НИА Экология».

Защита уникальной дубравы в Волго-Ахтубинской пойме ради новой ветки трассы М5 перешла на новый уровень. На неделе молодая женщина с ребенком устроили пикет, перегородив дорогу тяжелой технике компании «ЕКС».

Экоактивистка Ксения Серафимова не побоялась встать на пути бульдозера, зная о том, что коммерческая структура не имеет права вырубать дубраву. По совам общественницы, обследования на наличие краснокнижных животных еще не сделаны, и компания «ЕКС» нарушает закон, снося деревья бульдозерами.

Пикет получился спонтанным: молодая женщина гуляла с подругой и ребенком на месте застройки. Увидев работающую технику, женщины бросились к ней, вызвали полицию и стали снимать процесс сноса на видео. Работа сразу прекратилась.

Вообще не очень понятно с чьего молчаливого согласию ведутся строительные работы по вырубке резервата ЮНЕСКО Волго-Ахтубинской поймы. Кому принадлежит строительная техника, поему молчит Минприроды, почему губернатор Волгограда закрыл на всё глаза, как будто не знает ничего и знать не хочет. Даже не понятно, кому жаловаться, если вся государственная власть, которая должна служить народу, не хочет этот народ слушать.

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