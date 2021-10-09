В Казахстане предложили запретить есть домашних животных

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9 октября 2021, 18:23

Фото: Соцсети

На дворе XXI век, а в Казахстане продолжают есть собак и кошек. Закон об ответственном обращении с животными, включающий в себя соответствующую норму, находится на рассмотрении в парламенте. Об этом сообщает «Зелёная Россия».

«Законопроект поставит заслон негативным проявлениям в отношении животных. К таким негативным проявлениям относятся: проведение собачьих боев, ветеринарные операции без анестезии, безнаказанное убийство животных, доведение животных до истощения и неоказание им своевременной помощи, негуманный отлов, использование мяса и жира домашних животных», — заявила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов республики Алия Шалабекова.

Она также привела в пример инциденты, когда люди брали собак из приютов, просто чтобы их потом съесть.

Под действие законопроекта попадут традиционные домашние животные — кошки, собаки, попугаи, хомяки, белые мыши и прочие, отметила Шалабекова. Она объяснила, что запрет на употребление мяса этих животных в пищу обусловлен имевшими место в стране инцидентами.

Уже многие страны законодательно пытаются уйти от традиционного поедания кошек и собак. Эти милые домашние животные в современном мире стали друзьями человека и совсем не конкурируют с ним за еду или территории. Действительно, есть традиции, которые изжили себя, а общество с каждым десятилетием становится всё гуманнее и гуманнее. Уже запрещена коррида в Испании, собачьи и петушиные бои запрещены практически во всём мире, равно как и бои диких животных. Надеюсь, что скоро общество доберется и до запрета на охоту, так как уже практически все виды животных и птиц скоро попадут в Красную книгу, а убийство ради развлечения – это не гуманно и бесчеловечно.

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