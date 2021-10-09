В Саратове массово гибнут аквариумные рыбки, причина в воде

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9 октября 2021, 13:15

Фото: Соцсети

Жители Саратова жалуются на массовую гибель аквариумных рыбок. Как рассказал радиостанции «Говорит Москва» Олег Блинов, владельцы рыбок написали в саратовскую прокуратуру коллективную жалобу от 55 человек. Владельцы аквариумов уверяют: причина - в загрязнённой воде. Об этом сообщает «НИА Экология».

«Рыбы погибло не штуками, а ведрами или, если удобно, килограммами. Особенно у тех, кто держит «разводни» большие. Ущерб сложно даже представить, но это далеко не одна сотня тысяч рублей», — заявил Блинов.

Как рассказал житель города, рыбы начали реагировать на изменение состава воды ещё с середины сентября несмотря на то, что владельцы аквариумов традиционно отстаивают воду в течение суток. Молочный цвет водопроводной воды сохранялся и по прошествии этого времени. Причём, как подчеркнул Олег Блинов, гибель рыбок зафиксирована в различных районах города, то есть проблема имеет городской масштаб. Тем не менее, городские власти пока никак не отреагировали на произошедшее.

— У них все по СанПину. По веществу пока не понятно. Работаем в этом направлении по разным каналам, — добавил респондент радиостанции.

Проблема качественной питьевой воды сейчас стоит очень остро у более 50% населения России и около 90% населения Земли. Проблема труб, проблема очистных сооружений и качественной очистки воды, проблема выбросов и экологии, всё это серьезно влияет на здоровье населения. Пример саратовских рыбок очень показателен, они первые реагируют на все серьёзные загрязнения, затем дети, потом взрослые.

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