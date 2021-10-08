Обыски в Сочинском нацпарке прошли из-за изменения границ ООПТ

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8 октября 2021, 18:25

«Хаотичная застройка, создание объектов подчас без правоустанавливающих документов, изменение границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ) – это то, что мы сейчас имеем. Пришло время навести порядок», - в середине лета министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на совещании в Сочинском национальном парке поднял вопрос земельно-правовых отношений. Межевание земель проходило с нарушениями. Об этом Минприроды сообщило куда следует.

Правоохранительные органы уже подозревают некоторых сотрудников ООПТ в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает «Природоведение».

Вообще перевод территорий из ООПТ в территории под застройку общая практика сильных мира сего. Почему взялись только за Сочинский, нужно пройтись по всем заказникам и срочно. Начиная от Лосиного острова в Москве и МО, Ахтубинской поймы, Форосскому парку, вернуть земли в Ставропольском ООПТ, на Камчатке и далее по списку. Практически в каждой заповедной зоне есть земли, которые переводят под строительство и это не маленькие участки, обирают гектарами.

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