Роспотребнадзор ввел обязательные нормативы содержания гормонов и антибиотиков в питьевой воде

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8 октября 2021, 15:19

Фото: Соцсети

По информации Роспотребнадзора введены нормативы для мониторинга уровня гормонов и антибиотиков в питьевой воде. По словам главы ведомства Анны Поповой, их привели в соответствие с европейским объемом нормативов, говорится в сообщении ТАСС.

В новых правилах были ужесточены и гармонизированы содержания опасных для здоровья веществ с европейским (возовским) объемом нормативов, которые на сегодняшний день существуют.

Это очень правильно, раньше сильно никто не задавался вопросом, а что сливают медицинские и фармацевтические компании в воду, теперь им нужно будет установить очистные сооружения, как и всем предприятиям Химпрома. Как гласит одна мудрость, все санитарные правила, которые существуют, написаны чьим-то здоровьем.

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