Роспотребнадзор ввел обязательные нормативы содержания гормонов и антибиотиков в питьевой воде
8 октября 2021, 15:19
По информации Роспотребнадзора введены нормативы для мониторинга уровня гормонов и антибиотиков в питьевой воде. По словам главы ведомства Анны Поповой, их привели в соответствие с европейским объемом нормативов, говорится в сообщении ТАСС.
В новых правилах были ужесточены и гармонизированы содержания опасных для здоровья веществ с европейским (возовским) объемом нормативов, которые на сегодняшний день существуют.
Это очень правильно, раньше сильно никто не задавался вопросом, а что сливают медицинские и фармацевтические компании в воду, теперь им нужно будет установить очистные сооружения, как и всем предприятиям Химпрома. Как гласит одна мудрость, все санитарные правила, которые существуют, написаны чьим-то здоровьем.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.