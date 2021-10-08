Ни одна экоинициатива не стала международным соглашением по защите морей Антарктиды

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8 октября 2021, 13:44

Фото: Соцсети

На этот раз активистам удалось собрать 1,5 миллиона подписей в защиту морей Антарктиды, международный конгресс под эгидой Международного союза охраны природы (МСОП) призвал приостановить глубоководную добычу полезных ископаемых, но ни одна инициатива не стала международным соглашением, сообщила РИА Новости представитель России в Коалиции по сохранению Антарктики и Южного океана (ASOC) Елена Жаркова во Всемирный день морей. Об этом сообщает «Живой океан».

«К Дню морей не было принято ни одного защищающего закона или конвенции, которая могла бы улучшить ситуацию на данный момент, несмотря очевидные угрозы для этих экосистем. При том, что в первозданном виде на Земле осталось только 10% морских территорий», - сказала Жаркова.

Эксперт уточнила, что в августе 2021 года группа ученых со всего мира написала открытое письмо, где предупредила об угрозах для океана и его решающей роли в стабилизации климата Земли.

Негласная война за Антарктиду идёт уже более 100 лет, на её территории хотят претендовать более 50 стран мира, так как нетронутые территории кладезь природных запасов полезных ископаемых, а действия Мадридского протокола, который запрещает добычу ископаемых в Антарктике, истекает в 2048 году. Сейчас на шестом ледяном континенте работают одновременно около 5000 учёных из разных стран, и каждая пытается закрепиться всеми правдами и неправдами как можно сильней, так как раздел территории уже не за горами.

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