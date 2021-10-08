Конец света на Земле может наступить из-за Луны — исследователи не исключают такого варианта

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8 октября 2021, 12:24

Фото: Соцсети

Ученые Палеонтологического института США отмечают удаление Луны от Земли со средней скоростью 3.78 сантиметров в год. Об этом сообщает «NVL Новости».

Луне удастся покинуть орбиту Земли, если снизится удерживающая сила тяжести нашей планеты. Луна, как и всякое небесное тело имеет собственную силу тяжести, благодаря чему на Земле происходят приливы и отливы.

По словам ученых, через отливы и приливы у Земли забирается энергия, в результате чего замедляется ее вращение. Возможно, когда-то скорость вращения Земли сравняется со скоростью вращения Луны. В таком случае они повернутся друг к другу одной и той же стороной. Тем самым они поспособствуют существенному изменению погодно-климатических условий. Тогда, учеными не исключается, и произойдёт наступление конца света.

Но, конечно, это не все теории, есть ещё версия гибели планеты от метеоритного дождя или столкновение с кометой. А одна из последних не очень реальных, но интересных, идёт просчёт возможностей поглощения Земли чёрными дырами которые были обнаружены в ядре галактики NGC 6240. Три сверхмассивных чёрных дыры, каждая более 90 млн солнечных масс находятся на относительно небольшом расстоянии друг от друга и могут столкнуться. Последствия такого столкновения для Земли не очень ясны, что немного пугает.

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