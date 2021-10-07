NASA запустит исследовательский аппарат к самой отдаленной планете Солнечной системы

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7 октября 2021, 13:57

Фото: The Planetary Science Journal

NASA планирует запустить исследовательский аппарат к Нептуну. Пуск запланирован на 2031 год, говорится в документе, опубликованном космическим агентством в издании «The Planetary Science Journal».

Миссия Neptune Odyssey обойдется в 3,4 миллиарда долларов, ожидается, что аппарат достигнет восьмой планеты к 2043 году.

Космическое путешествие планируется с помощью ракеты Space Launch System или Falcon Heavy, которые принадлежат компании SpaceX американского миллиардера и исследователя Илона Маска.

Учёные считают, что после десятилетий исследований почти всех других планет нашей Солнечной системы у них есть приборы и опыт, необходимые для успешного исследования системы Нептун–Тритон.

Орбиты Нептуна достигал только исследовательский зонд США Voyager-2 в 1989 году, а новая миссия по исследованию самой далекой планеты Солнечной системы станет наиболее дорогой в истории.

По предварительным подсчётам НАСА от формулирования миссии до разработки и полета к ледяному гиганту потребуется более десяти лет, и ещё столько же чтобы достичь Нептуна.

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