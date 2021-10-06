История о том, как судья Грачёв подстрелил судью Кинзина

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6 октября 2021, 15:26 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Судьироссии.рф, ng-74.ru

Настало время напомнить самим российским судьям, что знание законов не освобождает от ответственности за их нарушение. Случилось так, что два служителя российской Фемиды в нарушение закона об охоте, пошли пострелять в уток. И всё было бы хорошо, и беззаконные действия судей сошли бы им с рук, если бы судья Еманжелинского суда Михаил Грачёв не подстрелил своего товарища председателя Еткульского районного суда Вадима Кинзина при весьма туманных обстоятельствах. ЧП произошло 4 октября. Об этом сообщает интернет-издание «ZNAK» и другие источники.

Судья в России - больше, чем судья. Это инструмент неотвратимости наказания для тех, кто себя защитить не может, и неважно виновен подсудимый или нет; это пример юридических манёвров в пользу власть имущих и тех, кто обладает исключительными финансовыми возможностями. На этот раз под следствием оказался сам господин судья Михаил Грачёв. Судя по тому с какой лёгкостью, он и его товарищ, тоже - судья Вадим Кинзин решились на браконьерство, то есть на нарушение закона – данные незаконные действия они осуществляли не в первый раз. Если некто готов к преступлениям в чём-то, значит этот некто способен нарушать законы вообще, в том числе и в профессиональной деятельности.

ЧП

На охоту судьи в компании других сотрудников правоохранительных органов отправились в понедельник 4 октября на служебном автомобиле «Шкода Рапид», за рулём был штатный водитель суда. Кто кроме Михаила Грачёва и Вадима Кинзина участвовал в охоте – пока не известно. На всю компанию было два ружья. Разрешение у них якобы было для охоты на утку. Обычная картина, такое случается время от времени. Не впервые правоохранители в тёплом коллективе выезжают развлечься браконьерством (они же царят над законами), выпьют, и кого нибудь из своих подстрелят. Затем дело потихоньку спускают на тормозах и забывают о нём. В данном случае подставили судью, по той причине, что он лицо неприкосновенное. ЧП произошло примерно в 19 часов по местному времени. То есть наступили сумерки. Судьи преследовали косулю, разошлись в разные стороны и вероятно Грачёв услышал шевеление и выстрелил в направлении шума, считая, что палит в косулю.

Итак, председатель Еткульского районного суда Вадим Кинзин и председатель Еманжелинского районного суда Михаил Грачёв отправились на охоту, не получив на то соответствующего разрешения. Со слов Грачёва, - они решили настрелять себе уток. Охотились судьи в Еткульском районе (Челябинской области). Как водится при этом выпили изрядно. Источник подчёркивает, что оба судьи были ровесники Грачёву уже исполнилось 48 лет, а Кинзин отметит 48-летие в декабре. Есть информация: «Михаил Грачёв в июне 2019 года указом президента назначен на первый шестилетний срок председателем Еманжелинского городского суда. Вадим Кинзин в сентябре 2020 года указом президента переназначен на второй шестилетний срок председателем Еткульского районного суда». Отмечается, что Михаил Грачев – обладает охотничьим билетом, вырос в семье охотника и увлекался убиением птиц и животных с детства. А вот его товарищ не имел охотничьего билета, похоже, стрелок он также – никакой. Но вот как-то случилось так, что именно опытный охотник подстрелил дилетанта, обычно бывает наоборот. Более того, ходили они охотиться на уток, а ранен судья Кинзин был выстрелом патрона, предназначенного для охоты на косулю, что было запрещено. Согласно поступившей информации, картечь попала бедняге в живот.

И ЕЩЁ

Горе охотники имели при себе двустволку ИЖ-43Е и одноствольное ружье МЦ-21-12. Оба принадлежат Михаилу Грачеву. Браконьерничали судьи в Шибаевском охотхозяйстве, в паре километров от села Бектыш, Еткульского района, примерно в десяти км от ближайшего водоёма, не имея лицензии на охоту. То есть, обнаружить уток в месте, где находились судьи - весьма проблематично. По другим данным в районе охоты всё же были водоёмы. Но лицензии на охоту на косулю у компании точно не было.

Наш ярый служитель правосудия Михаил Грачёв отказался сотрудничать со следствием и повёл себя, как настоящий «съевший не один пуд соли» на судебных процессах уголовник, стремящийся уклониться от ответственности. Ссылаясь на статью 51 Конституции РФ он отказался от дачи показаний. Впрочем, при первом общении со следователем Грачёв заявил, что его друг Кинзин выстрелил себе в живот сам, по совершенной случайности. Правда объяснить не удосужился: как мог человек сделать выстрел себе в живот из длинноствольного оружия, причём не в упор, а с некоторого расстояния.

Не стоит забывать о неприкосновенности судей у нас в стране. Поэтому никакого следствия по данному делу против Грачёва не предпринято. На это необходимо дозволение высших инстанций. Потерпевший сейчас находится в реанимации без сознания. О перспективах его выздоровления нет никаких данных.

А СУДЬИ КТО

Михаил Грачев 1973 года рождения, выпускник юридического факульта ЧелГУ, служил УВД полиции Октябрьского района, далее здесь же стал мировым судьей, позже — федеральным и, наконец, возглавил местный районный суд. В 2019 году он стал председателем Еманжелинского районого суда. Ранее этого судью уже ловили за участие в незаконной охоте в приграничной зоне с Казахстаном. Но, тогда дело замяли, по понятной причине.

Вадим Кинзин также выходец из внутренних органов - выпускник ЧЮИ МВД, защитил кандидатскую диссертацию, был судьей и затем – заместителем председателя в Коркинском городском суде. В 2014 году возглавил Еткульский районный суд. Сейчас этот судья находится в клинике. О его состоянии мало что известно. Врачи говорят, что оно средней тяжести и стабильное. Кинзин перенёс многочасовую операцию и находится без сознания. Прогнозов на его излечение никто не даёт. В Челябинском областном суде на этот счёт также обходятся без комментариев и приподнимать завесу над этой тайной никто не собирается. Как говорится – рука руку моет.

Кроме того, всплыла ещё одна пикантная информация. Организатором охоты правоохранителей могло быть предприятие ООО «Рик», которое функционирует с 1998 года. Основной владелец этой организации — Константин Петров. Он же является собственником охранного предприятия «КЭНДО» и ритуальной фирмы «Мемориал».

СМИ информируют, что это уже вторая трагедия на охоте за последние десять дней. 25 сентября сын экс-депутата Челябинской городской думы, 38-летний директор строительной компании Иван Силин во время браконьерской охоты в Ураимском хозяйстве случайно застрелил 48-летнего товарища. После этого он там же покончил с собой.

Самое неприятное в этих историях, происходящих в отечестве нашем, то, что высокопоставленные лица без зазрения совести, для собственного удовольствия ведут отстрел животных, не обращая внимания на законы РФ и всплывает это безобразие на поверхность весьма редко, благодаря случайностям или вот таким ЧП, речь о которых шла выше.

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